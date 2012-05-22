Держборг України з початку року скоротився на 3,9% – до 36% ВВП

Державний борг України з початку 2012 року скоротився на 3,9% - до 36% валового внутрішнього продукту.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це повідомив голова НБУ Сергій Арбузов на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду.

«Державний борг України скоротився до 36% ВВП з 39,9% ВВП на початок 2012 року. Також спостерігається поліпшення стану платіжного балансу, сальдо якого в березні цього року повернулося до позитивних значень. Ми спостерігаємо зниження дефіциту поточного рахунку до 3,4% ВВП в першому кварталі ц.р. порівняно з 4,1% за аналогічний період минулого року», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН,державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 60,512 млрд дол., зокрема державний і гарантований державою зовнішній борг - 37,04 млрд дол.

Зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року становило 1,8%.