Ескалація боргової кризи в ЄС чинить тиск на українську економіку – експерти

Ескалація боргової кризи у Євросоюзі і подальше погіршення макроекономічної ситуації в країнах єврозони чинить тиск на українську економіку.

Про це йдеться у переданому УНІАН аналітичному звіті інвестиційної компанії «Трійка Діалог».

Експерти «Трійка Діалог», як і раніше, прогнозують на 2012 р. 3-відсоткове зростання українського ВВП, проте відзначають, що посилення європейських боргових проблем останнім часом може спричинити перегляд їхніх оцінок у бік пониження. «Якщо макроекономічна ситуація в Європі не покращиться, не виключено, що українська економіка за підсумками поточного року продемонструє вельми мляву динаміку (тобто її зростання становитиме близько 2%)», - наголошується у звіті.

У звіті сказано, що з урахуванням складної зовнішньої кон'юнктури і такого позитивного чинника, як низькі темпи інфляції, уряд України на даний момент має можливість для пом'якшення кредитно-грошової політики, щоб простимулювати внутрішнє кредитування і підтримати внутрішній попит. Основними обмеженнями для застосування заходів кредитно-грошового характеру є недостатня гнучкість обмінного курсу і ризик того, що бюджетний дефіцит виявиться більшим, ніж прогнозувалося. «Відплив капіталу і несприятливі явища у сфері зовнішньої торгівлі (якщо події знову розвиватимуться саме таким чином), ймовірно, призведуть до серйозних обмежень ліквідності, які можуть пригальмувати економічне зростання, якщо влада не відмовиться від таргетування номінального валютного курсу», - наголошується у звіті.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings недавно погіршило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2012 році до 1,6% із 4% за прогнозом у жовтні 2011 року.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%.

Державний бюджет України розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП у 2012 році на рівні 3,9%.