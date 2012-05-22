Арбузов і місія МВФ обговорили економічні ризики для України

Голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов обговорив з представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) стан економіки України і можливі ризики, повідомляється на сайті Нацбанку.

Під час зустрічі С.Арбузов зазначив, що співпраця з МВФ залишається стратегічним завданням України, і ознайомив присутніх з основними напрямками роботи НБУ.

Зокрема, він акцентував увагу представників МВФ на тому, що сьогодні Україна досягла значного прогресу в реалізації комплексної стратегії реформ.

Голова Нацбанку України відзначив результати, досягнуті в економіці країни протягом 2011 року і за чотири місяці цього року. За його словами, за цей період Україна досягла значних успіхів у макроекономічній сфері.

Як повідомляв УНІАН,місія МВФ 21 травня прибула в Україну для завершення дискусій щодо перегляду програми співпраці.

Планується, що місія МВФ знаходитиметься з візитом в Україні до 28 травня.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що складає 1,5 млрд дол.

Утім для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.