НБУ має намір зобов'язати банки відображати в бухобліку різницю у стандартах

Національний банк України має намір зобов'язати комерційні банки відображати в бухгалтерському обліку суму різниці між резервами, сформованими під кредитні ризики згідно з вимогами нормативно-правових актів Нацбанку, і сформованими відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Про це йдеться в проекті постанови регулятора, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У зв'язку з цим НБУ планує ввести новий активно-пасивний рахунок п'ятого класу “5032 “Рахунок корекції спеціальних резервів”.

Відповідні зміни пропонується внести до постанови НБУ від 17 червня 2004 року, якою затверджено план рахунків бухгалтерського обліку банків України.