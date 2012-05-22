НБУ має намір зобов'язати банки відображати в бухобліку різницю у стандартах
17:31, 22 травня 2012Фінанси
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Національний банк України має намір зобов'язати комерційні банки відображати в бухгалтерському обліку суму різниці між резервами, сформованими під кредитні ризики згідно з вимогами нормативно-правових актів Нацбанку, і сформованими відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Про це йдеться в проекті постанови регулятора, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
У зв'язку з цим НБУ планує ввести новий активно-пасивний рахунок п'ятого класу “5032 “Рахунок корекції спеціальних резервів”.
Відповідні зміни пропонується внести до постанови НБУ від 17 червня 2004 року, якою затверджено план рахунків бухгалтерського обліку банків України.
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