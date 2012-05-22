Порошенко має намір зустрітися з новим міністром економічного розвитку РФ Бєлоусовим

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко має намір найближчим часом провести зустріч з новим міністром економічного розвитку Росії Андрієм Бєлоусовим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку України, про це йдеться в привітанні, направленому П.Порошенком своєму російському колезі з нагоди призначення на нову посаду.

“Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зустрітися особисто, щоб обговорити актуальні питання торговельно-економічної співпраці», - говориться у привітанні.

П.Порошенко також висловив надію, що робота нового міністра економічного розвитку сприятиме «подальшому зміцненню традиційно дружніх відносин» між Україною і Росією.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 21 травня призначив міністром економічного розвитку А.Бєлоусова, який раніше обіймав посаду заступника глави цього відомства, а потім очолював урядовий департамент економіки та фінансів.