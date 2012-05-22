Верховна Рада ухвалила основні напрями бюджетної політики на 2013 рік

Верховна Рада ухвалила постанову «Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували фракції «БЮТ-Батьківщина», НУ-НС та КПУ.

Серед основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік є утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 0,8-1 відсотка валового внутрішнього продукту. Фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету в межах надходжень від приватизації державного майна. Фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).

Крім того, передбачено здійснення державних запозичень до загального фонду державного бюджету в межах обсягів погашення державного боргу переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень.

Також передбачено утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні - не більш як 25 відсотків валового внутрішнього продукту (у 2012 році враховано 27,7 відсотка).

Постановою передбачено надання державних гарантій в обсязі не більш як 1% валового внутрішнього продукту для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних проектів, що мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України; збереження з урахуванням вимог податкового законодавства частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні не вищому, ніж враховано у державному бюджеті України на 2012 рік.

Відповідно до Основних напрямів, валовий внутрішній продукт номінальний становитиме 1687,8 млрд грн; валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання -104,5%; індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 105,9%; індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 106,3%; фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців – 505,8 млрд грн; рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7%.

В постанові зазначено, що для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у середньому за рік та на кінець року, враховані в розрахунках основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік, що передбачають поступове підвищення гнучкості обмінного курсу гривні в міру відновлення фінансової системи України та удосконалення механізмів монетарної трансмісії зміни відсоткових ставок.

В напрямках бюджетної політики передбачено встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на основі зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін, а також відповідно до статей 9 і 10 Закону України “Про оплату праці” з урахуванням структурних реформ в економіці і необхідності скорочення існуючого розриву між розміром тарифної ставки (посадового окладу) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою з метою досягнення у 2014 році рівності зазначених показників. Зазначено, що передбачено послідовне підвищення рівня оплати праці у бюджетній сфері, включаючи державних службовців та військовослужбовців, підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також забезпечення перегляду порядку призначення та виплати стипендій. При цьому цифри не наведені. Передбачено також «продовження виконання зобов’язань держави з поступової компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку СРСР».

Передбачено запровадження принципу фінансової самостійності вищих навчальних закладів, насамперед, шляхом законодавчого врегулювання переходу від утримання таких закладів до оплати за рахунок бюджетних коштів виключно вартості освітянських послуг за державним замовленням та надання цим закладам статусу небюджетних установ; формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на основі цільового підходу і прогнозу потреб ринку праці (включаючи запровадження єдиного стандарту вартості навчання одного фахівця та державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти).

В постанові зазначено, що зазначені макропоказники можуть бути уточнені після опублікування звітної статистичної інформації за 2011 рік, оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2012 році та враховані під час підготовки проекту державного бюджету України на 2013 рік.

Відповідно до Основних напрямів, реалізація податкової політики передбачає: розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів; підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими державами; вжиття комплексу заходів щодо вдосконалення законодавства з питань митного контролю, митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі з метою недопущення ухилення від сплати митних платежів; своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування, згідно з вимогами Податкового кодексу України та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування податку; посилення контролю за справлянням акцизного податку на спирт, лікеро-горілчану продукцію та тютюнові вироби, насамперед шляхом вжиття заходів щодо недопущення їх підпільного виробництва та контрабандного ввезення таких підакцизних товарів на територію України; інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу.