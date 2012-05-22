ВР хоче скасувати плату за отримання відомостей із Єдиного реєстру підприємців

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо відміни плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 255 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законопроекті передбачено, що за одержання витягу, виписки та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців плата не справляється.

Також в законопроекті міститься норма про те, що плата за передачу Бюро кредитних історій інформації з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних спрямовується на фінансування видатків, що пов'язані з його веденням.