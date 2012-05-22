Торги доларом на міжбанку сьогодні закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0550/8,0590, до 12:00 ціни піднялися до 8,0585/8,0615, а на час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0640/8,0695 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2592, до 12:00 ціни знизилися - 0,2586/0,2590. На час закриття ціни встановилися на значеннях 0,2585/0,2589. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1651 (-0,0324).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2740/1,2820.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2965/10,3035, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,2950/10,3030. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,2845/10,2955.