Експортерам у січні-квітні відшкодовано ПДВ на 13,4 млрд грн - ДПСУ

Експортерам у січні-квітні 2012 року відшкодовано податку на додану вартість на суму 13,4 млрд грн, що на 20,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (11,1 млрд грн відшкодовано в січні-квітні 2011 року), повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, експортерам за звітний період було відшкодовано на 700 млн грн ПДВ більше заявленої до відшкодування суми. В ДПСУ зазначили, що 90% ПДВ відшкодовується саме експортерам.

В автоматичному режимі ПДВ відшкодовано 351 платнику податків на суму 8,6 млрд грн. Податківці зазначають, що кількість експортерів, котрі одержують ПДВ «автоматом», може бути значно більшою.

Майже 80% платників ПДВ, які мають питому вагу проведених експортних операцій більше 40%, не відповідають критеріям на автоматичне відшкодування. Майже всі вони не дотримуються умови про відповідний рівень заробітної плати, визначеної Податковим кодексом.

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