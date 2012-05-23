UEFA прогнозує менші доходи від Євро-2012, ніж у 2008 році

Варшава . Союз європейських футбольних федерацій (UEFA) прогнозує свої доходи від проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу в Україні і в Польщі на рівні 1,345 млрд євро, що на 6 млн євро менше доходів від попереднього турніру, що пройшов у 2008 році в Австрії і Швейцарії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними організації, понад 60% доходів головного організатора заходу складе виручка від прав трансляції футбольних матчів, більш як 20% - від продажу комерційних прав, 9% - від продажу квитків і 7% - від продажу корпоративних пакетів.

За даними UEFA, порівняно з попереднім Євро, найбільше впали доходи від продажу корпоративних пакетів, в які, зокрема, включені спеціальні ложі на стадіонах для VIP-персон.

Чотири роки тому UEFA продала таких пакетів на суму 155 млн євро, тоді як на Євро-2012, який на початку літа пройде в чотирьох українських і чотирьох польських містах, розраховує одержати 100 млн євро.

Плановані доходи від продажу комерційних прав скоротяться на 4 млн євро - до 290 млн євро, на тлі майже 5% зростання виручки від продажу телевізійних прав трансляції - до 840 млн євро, і 14% збільшення доходів від продажу квитків - до 115 млн євро.

Директор турніру Євро-2012 в Польщі Адам Олькович висловив кореспонденту УНІАН думку, що менші доходи від продажу корпоративних пакетів не пов'язані з останніми подіями в Україні, зокрема, зі справою екс-глави уряду Юлії Тимошенко і закликами бойкотувати чемпіонат в Україні.

"Ці події мали місце кілька тижнів тому, а UEFA підписував контракти (про продаж прав і пакетів) значно раніше", - сказав він, не виключивши, що менша виручка може бути результатом економічної кризи в світі.

Представники компанії UEFA Polska відмовилися уточнити УНІАН витрати федерації на організацію чемпіонату або чистий прибуток, назвавши це комерційною таємницею, і зазначивши, що всі зароблені кошти федерація направляє на розвиток футболу.

За даними UEFA, доходи федерації від організації Євро-2004 зросли порівняно з чемпіонатом у 2000 році майже в 4 рази - до 850 млн євро, на тлі доходів у майже 40 і 150 млн євро на Євро в Швеції і Англії в 1992 і 1996 роках, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Україна з 8 червня по 1 липня вперше в історії прийматимуть у себе фінал Чемпіонату Європи з футболу, право організовувати який країни виграли на конкурсі UEFA в 2007 році.

Довідка УНІАН. Влада країн заявляє про намір використовувати цей захід для популяризації держав у світі, що також має прискорити економічний розвиток, тоді як більшість експертів скептично оцінюють економічну вигоду від організації чемпіонату, прогнозуючи замість прибутків збитки.