Низька активність на аукціонах ОВДП триватиме до кінця травня - експерти

Низька активність на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) триватиме, як мінімум, до кінця травня з боку як Міністерства фінансів України, так і покупців.

Аналітик компанії “Інвестиційний капітал Україна” Тарас Котович вважає, що, домовившись з ВТБ про перепакетування і рефінансування кредиту на 2 млрд дол., Мінфін вже не бачить критичної потреби у фінансуванні за рахунок валютних ОВДП, а здійснювати витрати бюджету дозволять істотні податкові надходження.

“Тому на трьох найближчих травневих аукціонах, цього четверга і двічі наступного тижня, ми бачитимемо невеликий попит в основному на валютні облігації, не рахуючи дружніх заявок”, - повідомляє прес-служба компанії з посиланням на Т.Котовича. Потреби для рефінансування внутрішніх боргів також незначні найближчим часом, які становлять 1,15 млрд грн до кінця травня, тому великої активності на майбутніх аукціонах ми не чекаємо. При цьому рівень ставок, швидше за все, залишиться незмінним”.

Фахівець відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса відзначає, що ринок продовжує ігнорувати гривневі облігації, і уряд не одержав жодної заявки, як за стандартними паперами, так і за індексними.

«І якщо ще минулого тижня можна було посилатися на тимчасове передподаткове затишшя, то тепер уряд одержав чіткий сигнал про ставлення ринку до нових запозичень і рівня ставок», - сказав С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціоні 23 травня задовольнило єдину заявку, яку було подано на придбання дворічних ОВДП, в результаті чого до держбюджету вдалося залучити 3,601 млн дол. При цьому прибутковість паперів, порівняно з останнім результативним розміщенням валютних ОВДП з меншим терміном обігу, була знижена з 9,3% до 9,2% річних. Мінфін сьогодні відмовився задовольняти заявки на придбання валютних паперів з терміном обігу 12 місяців. Інші запропоновані до розміщення ОВДП не одержали жодної заявки.