Кабмін випустить ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ в сумі 2 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«Прийняте рішення про те, що будуть випущені облігації внутрішньої державної позики на суму 1 млрд дол. на термін два роки», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що процентна ставка буде нижчою від поточних ринкових котирувань.

«Процентна ставка буде істотно нижчою від поточних ринкових котирувань», - сказав він.

П. Порошенко не уточнив, яким чином буде погашена друга частина кредиту в розмірі 1 млрд дол.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи вірна інформація про те, що 500 млн дол. планується погасити грошима, а ще 500 – за рахунок отримання нового кредиту ВТБ, міністр сказав: «Ви знаєте краще, ніж я, я не можу це коментувати, але ви не далекі від істини».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України погодило з керівництвом російського «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашення кредиту в розмірі 2 млрд дол., термін погашення якого закінчується в червні.

Як повідомило УНІАН джерело у фінансових колах, згідно з домовленостями, 500 млн дол. суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн дол. буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол. буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Джерело також повідомило, що умови виділення кредиту і розміщення паперів на сьогодні ще обговорюються.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внешторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що розпочинається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внешторгбанка» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.