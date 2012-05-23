Колесніков: неповоротні витрати України на Євро-2012 становлять 414 млн грн

Прямі операційні неповоротні витрати України на Євро-2012 становлять 414,068 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

«Прямі операційні витрати на Євро-2012, в які входять інформаційне забезпечення, підготовка і проведення чемпіонату…, всі операційні витрати держави становлять 414,068 млн грн. Ці витрати є єдиними прямими операційними неповоротними витратами», - сказав він.

За словами міністра, основна стаття витрат на проведення чемпіонату – це аеропорти.

«Найбільш витратна частина – аеропорти… злітно-посадочні смуги в Донецьку, Львові і Харкові без поточних ремонтів, окрім заміни світлосигнальної техніки, можуть служити 75 років», - відзначив Б.Колесніков.

Злітно-посадочна смуга в аеропорту «Жуляни» служитиме близько 40 років, додав він.

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