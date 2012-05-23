Проблем з відшкодуванням ПДВ в Україні немає – Клименко

Проблем з відшкодуванням податку на додану вартість в Україні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив начальник Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

«Сьогодні в цілому проблеми щодо відшкодування податку на додану вартість немає. Ми чудово розуміємо як податкова служба, що повернення податку на додану вартість – один з ефективних механізмів стимулювання економіки як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні», - сказав О.Клименко.

За його словами, сьогодні ефективно працює система автоматичного відшкодування ПДВ, якою успішно користуються підприємства-експортери і підприємства з іноземними інвестиціями.

О.Клименко підкреслив, що ДПС України за місяць відшкодовує близько 2 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі – до 60% одержаних заявок.

«Система працює ефективно. Ми сьогодні бачимо збільшення обсягів порівняно з минулим періодом. У нас починалося з 500 млн. грн, і було дуже багато скепсису, сьогодні в середньому сума автовідшкодування становить десь 2 млрд грн на місяць. Це десь 50-60% заявки залежно від місяця і економічної ефективності», - сказав він.

Голова відомства відзначив, що ДПСУ надає значної уваги поверненню боргів з відшкодування ПДВ, а також поверненню ПДВ малому і середньому бізнесу.

За його словами, від малого і середнього бізнесу за 4 місяців 2012 року надійшло заявок на відшкодування ПДВ на суму 540 млн. грн, при цьому по факту за 4 місяці відшкодовано 750 млн грн. «Ми не тільки відшкодовуємо поточні суми, а й розв’язуємо проблеми, які на сьогодні є», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні 2012 року експортерам відшкодовано податок на додану вартість на суму 13,4 млрд грн, що на 20,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (11,1 млрд грн).