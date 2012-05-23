Голова ДПСУ відкрив у Харкові сучасний Центр обслуговування платників податків

У Харкові відкрито сучасний Центр обслуговування платників податків (ЦОПП).Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття Центру взяли участь голова Державної податкової служби України Олександр Клименко, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова ДПС у Харківській області Андрій Роздайбіда, Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Центр працюватиме у приміщенні Державної податкової інспекції в Дзержинському районі Харкова.

О.Клименко наголосив, що відкритий центр за оснащеністю нічим не поступається європейським аналогам, у ньому платники податків зможуть у найкоротші терміни подати звітність та отримати необхідну інформацію. Голова ДПС України висловив подяку керівництву Харкова та Харківської облдержадміністрації за надану допомогу в облаштуванні та відкритті ЦОПП у Дзержинській ДПІ.

Під час презентації О.Клименко наголосив, що сьогодні ДПС України проходить процес реформування від фіскальної до сервісної служби. За його словами, таким чином податкова служба докладає великих зусиль для формування сприятливого інвестиційного клімату в державі. «І це конкретні кроки в цьому напрямку», - підкреслив О.Клименко.

«Я вважаю, що той шлях реформ, перетворень, який взяла податкова служба, ми сьогодні можемо бачити. Платник може отримати високого рівня сервіс, послуги, оформити документи, отримати необхідні довідки і виконати всі необхідні процедури з мінімальною втратою часу. Це яскравий приклад того, як такими кроками наша країна піднімається. Цей крок наочно демонструє, якими діями ми піднімемо рейтинг податкової служби в рейтингу Світового банку й інших рейтингах», - сказав О.Клименко.

Він зауважив, що на сьогодні по Україні вже відкрито 179 ЦОПП, до кінця 2012 року їх кількість зросте до 400.

За словами О.Клименка, Харківська область є лідером з якісного обслуговування платників податків, і «має можливість порадувати платників сервісними центрами високої європейської якості».

У свою чергу М.Добкін наголосив, що відкриваючи сучасні Центри обслуговування платників податків, влада «робить ще один крок для покращення інвестиційної привабливості міста, регіону, країни».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ДПС у Харківській області, сьогодні також відбулося урочисте відкриття сучасного ЦОПП на найбільшому на сході Україні торговельному центрі «Барабашове». За даними податківців, у цілому по області створено 19 ЦОПП та 13 спеціально обладнаних приміщень для прийому платників податків у відділеннях ДПІ.

Серед основних функцій новостворених центрів - надання комплексу послуг платникам податків з отримання довідок, податкових консультацій, удосконалення процесу приймання звітності від суб’єктів господарювання, швидкого доступу платника до інформації. Зокрема, в усіх ЦОПП платники податків будуть отримувати безкоштовні послуги з генерації та сертифікації ключів для надання звітності в електронному вигляді.

Усі ЦОПП мають однакову структуру, яка включає три обов’язкові сектори: секцію видачі довідок та дозвільних документів, секцію прийому звітності та кореспонденції, а також секцію обслуговування платників. Крім того, сервісні центри обкладанні залами очікування з Wi-Fi та плазмовими екранами для трансляції важливої інформації. При необхідності консультант-модератор допоможе у пошуку необхідної інформації, розміщеної на стендах, при заповненні документів.

В усіх ЦОПП обладнаний куточок платника податків, де можна скористатися Інтернетом і отримати необхідну інформацію. Найближчим часом тут будуть встановлені платіжні термінали.