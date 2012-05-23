Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні становив 61 млн дол.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні 2012 року (за попередніми даними) становив 61 млн. дол. порівняно з профіцитом 2,147 млрд дол. за відповідний період 2011 року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У тому числі профіцит платіжного балансу в квітні п.р. становив. 508 млн дол. Це на 133 млн. дол. більше, ніж за березень 2012 року, але в 2 рази менше, ніж за квітень 2011 року.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку за перші чотири місяці п.р. збільшився на 4% - до 1,830 млрд дол.

«Дефіцит поточного рахунку в квітні становив 621 млн. дол. (порівняно з 313 млн. дол. в березні). Негативне сальдо торгівлі товарами збільшилося до 1,4 млрд дол. (порівняно з 0,9 млрд дол. у березні). При цьому другий місяць поспіль сальдо за статтею "доходи" залишалося позитивним (207 млн. дол.) за рахунок отримання значних дивідендів від прямих інвестицій за кордон», - йдеться в повідомленні.

За січень-квітень п.р. профіцит фінансового рахунку скоротився в 2,2 разу — до 1,769 млрд дол.

У квітні профіцит фінансового рахунку збільшився до 1,1 млрд дол. (порівняно з 688 млн. дол. в березні).

За даними НБУ, як і в попередні періоди, реальний сектор досить активно залучав зовнішні ресурси (їх чистий приплив - 442 млн. дол.). Крім того, вперше з березня минулого року залучення банківського сектора за всіма інструментами перевищили виплати на 208 млн. дол.

У квітні приріст готівкової валюти поза банками становив 356 млн. дол., що є найнижчим рівнем з осені 2010 року. Загалом за січень-квітень 2012 року приріст готівкової валюти поза банками становив 2,4 млрд дол., що на 20,4% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяг резервних активів на кінець квітня становив до 31,7 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.)