InvestUkraine підписав 16 меморандумів з компаніями, що вивчають можливість інвестування в Україну

InvestUkraine, який входить у структуру Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестпроект), підписав 16 меморандумів про співпрацю з компаніями, які вивчають можливість інвестування в Україну. Про це заявив керівник InvestUkraine Сергій Євтушенко на прес-конференції в УНІАН.

“...За кожним з цих меморандумів стоїть конкретна компанія, конкретний інвестор, конкретний бізнес-план. Деякі з цих проектів уже цього року перейдуть з передінвестиційної фази у фазу реалізації”, - сказав С.Євтушенко.

За його словами, передінвестиційна фаза може тривати до 9-12 місяців, а саме розгортання проекту, коли розпочинається будівництво, приміром, заводу, може тривати 1-2 роки.

Довідка УНІАН. InvestUkraine є відособленим підрозділом у Державному агентстві із залучення інвестицій і управлінню національними проектами.

Місією InvestUkraine є максимальне сприяння інвесторам у реалізації їх інвестиційних планів з наданню всебічної підтримки і спеціалізованих сервісних послуг.

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