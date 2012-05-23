Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0675/8,0755 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту, після ранішніх коливань, на момент закриття торгової сесії стабілізувалися на вищих рівнях, ніж 22 травня.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1100/8,1200, на 12:00 ціни впали - 8,0770/8,0840. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0675/8,0755.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2585/0,2589, на 12:00 ціни знизилися до 0,2572/0,2576. На момент закриття ціни досягли мінімуму - 0,2557/0,2561. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 31,5400 (+0,3776).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2615/1,2885.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,2760/10,2905, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,2105/10,2235. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,2060/10,2200.