НБУ після тривалої перерви вийшов на міжбанк із продажем валюти - учасник ринку

Національний банк України (НБУ), після тривалої перерви (представники регулятора заявляли, що НБУ останній раз продавав валюту на міжбанку в лютому ц.р. - УНІАН), сьогодні вийшов на міжбанк із пропозицією продажу.

Про це УНІАН повідомив казначей одного із банків з іноземним капіталом.

Регулятор виставив котирування на купівлю на рівні 7,9925 грн/дол., на продаж - 8,02 грн/дол.

Коментуючи ситуацію на валютному міжбанку, банкір сказав: «Нацбанк чекав. У принципі, поки ми не бачимо великих причин, за якими могла б бути якась значна девальвація в найближчі кілька місяців. Нацбанк дивився, що це якийсь ситуативний попит і спостерігав кілька днів. Якщо сьогодні ситуація трохи загострилася, то Нацбанк вийшов з інтервенцією. Це нормальна поведінка, яка співпадає з його стратегією».

У свою чергу, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що період невтручання регулятора в ситуацію на міжбанку може свідчити про початок реалізації НБУ програми плавної девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанку вже кілька днів спостерігається зниження вартості національної валюти по відношенню до американського долара. Із середини травня котирування гривні знизилися з 8,036/8,039 до 8,064/8,095 грн/дол.