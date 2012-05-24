Лідери Євросоюзу очікують, що Греція залишиться у зоні євро

Брюссель. Лідери Європейського Союзу очікують, що Греція залишиться у зоні євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні вночі президент Європейської ради Герман Ван Ромпей після завершення засідання ради.

“Ми хочемо, щоб Греція залишилася у єврозоні”, - сказав він.

Президент Європейської ради зазначив, що з 2010 року Греція вже отримала понад 150 млрд євро допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

Разом з тим, за його словами, Греція повинна продовжити реформи для відновлення боргової стабільності, прискорення приватних інвестицій та посилення своїх інституцій.

“Ми очікуємо, що після виборів новий уряд Греції зробить цей вибір”, - підкреслив Г. Ван Ромпей.