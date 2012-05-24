Візит президента ЄІБ до України відклали з технічних причин

Відень. Візит президента Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернера Хойєра в Україну був відкладений з технічних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Відні перед початком конференції, організованої ЄІБ, “Східне партнерство для зростання”, віце-президент банку Вільгельм Мольтерер.

“Я хочу бути дуже чітким. Візит не був скасований, він був відкладений”, - сказав він.

Віце-президент ЄІБ зазначив, що причини відкладення візиту є виключно технічними.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив у Брюсселі про те, що президент ЄІБ мав відвідати Київ протягом тижня, однак цей візит так і не відбувся.