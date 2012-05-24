ВР удосконалила процедуру держреєстрації іноземних інвестицій

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 254 народних депутата із 424, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, в 7-денний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

Строк, протягом якого інвестор може звернутися до органу державної реєстрації, не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня фактичного внесення, вилучення (репатріації) іноземних інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.

Перереєстрація іноземної інвестиції у зв’язку із зміною власника такої інвестиції проводиться шляхом скасування попередньої державної реєстрації іноземної інвестиції та здійснення заходів щодо нової державної реєстрації іноземної інвестиції. У разі вилучення (репатріації) іноземної інвестиції державна реєстрація іноземної інвестиції підлягає анулюванню.

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