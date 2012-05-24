Київрада дозволила місту взяти 3,5 млрд грн внутрішнього запозичення

Київрада дала згоду на здійснення столицею внутрішнього запозичення на суму 3,5 млрд грн на три роки з відсотковою ставкою не вище 15,25%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Київради. За нього проголосували 77 із 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Запозичення буде здійснено у формі випуску облігацій місцевих позичок. Встановлено, що граничні суми витрат, пов’язаних із здійсненням запозичення до бюджету Києва, становитимуть не більше 200 тис грн.

Як зазначив під час виступу в сесійній залі заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, запозичення здійснюється, виходячи з попереднього рішення Київради від 26 квітня про внесення змін до бюджету столиці, згідно з якими було затверджено дефіцит бюджету міста на поточний рік в розмірі 3,5 млрд грн. Згідно із законодавством, джерелом погашення такого дефіциту є взяття кредиту, сказав він.

Згідно з прийнятим сьогодні рішенням, кредитні кошти передбачено розподілити наступним чином: 2,4 млрд направити на погашення зовнішнього кредиту столиці, взятого в 2007 році і термін погашення якого спливає в листопаді цього року; 1,1 млрд грн – на фінансування витрат бюджету розвитку Києва, зокрема для забезпечення розвитку дорожньо-транспортної структури, будівництва об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, капітальний ремонт житлового фонду тощо.