У ВР сьогодні немає шансів ратифікувати договір про ЗВТ СНД – депутат

На сьогодні у Верховній Раді України немає шансів для ратифікації угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор Матчук в ході круглого столу в Інституті Горшеніна.

При цьому він зазначив, що низькі шанси ратифікації угоди зумовлені позицією, висловленою раніше головою фракції Партії регіонів (Олександром Єфремовим – УНІАН) про деякі юридичні питання, які викликає документ, а також неможливістю його ратифікації із застереженнями.

«Нині я не бачу таких шансів, враховуючи ст. 21 (Угоди про ЗВТ СНД – УНІАН) про те, що парламент не може вносити жодних змін, - а таке застереження там є - і враховуючи сьогоднішню позицію і парламентської більшості, і голові фракції Партії регіону пана Єфремова», - сказав В. Матчук.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн - членів СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменистан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до неї.

Проте в України виникли зауваження до Угоди про зону вільної торгівлі СНД, які полягають у нерівності умов щодо запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

2 квітня Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про ратифікацію договору про ЗВТ в рамках СНД. Верховна Рада дотепер не ратифікувала цю угоду.