Надходження податку на прибуток збільшилися на 29% - ДПСУ

Надходження податку на прибуток до загального фонду державного бюджету в січні-квітні 2012 року становили 16,3 млрд грн, що на 29,1%, або 3,8 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), план надходження податку перевиконано на 12,3%.

Податківці відзначають, що на результати сплати податку на прибуток вплинули заходи ДПСУ із руйнування схем мінімізації податку, а також економічне зростання в країні.