ВР внесла зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення деяких податкових норм» проголосували 235 народних депутатів з 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон спрямований на удосконалення деяких норм Податкового кодексу з метою спрощення процедур взяття на облік платників податків, покращання адміністрування податків і зборів, уникнення конфлікту інтересів між платниками податків і контролюючими органами, надання більших можливостей платникам податків застосовувати спеціальні режими, а також завершення запровадження принципу "єдиного вікна" при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної податкової служби.

Документом удосконалено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за результатами її запровадження з 1 січня поточного року, зокрема, спрощено процедуру взяття на облік платників єдиного податку платниками податку на додану вартість. Доопрацьовано механізм запровадження на 2012 рік мораторію щодо застосування деяких штрафних санкцій до платників єдиного податку. Крім того, передбачається не накладати штрафні санкції у 2012 році за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платником єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку, а також запровадити мораторій на застосування адміністративних стягнень у вигляді штрафу за неправильність заповнення у 2012 році книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат.

Законодавчим актом встановлено комплекс змін до норм щодо податкового адміністрування, які спрямовані, насамперед, на спрощення та удосконалення адміністративних процедур.

Передбачається наступне:

- спростити процедури взяття на облік платників податків, що пов’язано із завершенням запровадження принципу "єдиного вікна" при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання, а також спростити процедури відкриття банківських рахунків суб’єктами господарювання;

- спростити порядок підписання податкової декларації платником у разі відсутності у такого платника особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;

- з метою спрощення сплати незначного податкового боргу (без залучення податкового керуючого, опису податкового майна) збільшено мінімальний розмір податкового боргу при наявності якого податкова вимога платнику податків не надсилається (з одного до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також визначено, що при наявності такого податкового боргу право податкової застави не застосовується;

- з метою уникнення конфлікту інтересів приведено у відповідність процедуру взяття на облік договорів управління майном, які є платниками податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

- збільшується термін подання платником податку заперечень щодо акту фактичної перевірки його підрозділу, який знаходиться поза межі реєстрації такого платника податку, а також збільшується термін строку прийняття рішення органом ДПС за таким актом перевірки;

- з метою удосконалення процедури погашення податкового боргу встановлюється черговість погашення податкового боргу в залежності від терміну його виникнення (а не на розсуд податкового органу) у разі погашення боргу за рахунок продажу майна, що перебуває у податковій заставі;

- зобов’язати органи ДПС інформувати платника податків про поновлення видаткових операцій на його рахунках у разі усунення цим платником підстав для зупинення таких видаткових операцій;

- спростити процедуру зняття режиму податкової застави на придбане майно в результаті його реалізації для погашення податкового боргу;

- надати платнику податків можливість самостійно здійснювати продаж майна з метою погашення таким платником податкового боргу.

Законом внесено комплекс змін до норм щодо оподаткування податком на прибуток підприємств. Так, врегульовано деякі позиції Кодексу щодо порядку врахування доходів і витрат при визначені бази оподаткування, зокрема: доповнено Кодекс положеннями, що не визнаються доходами з метою оподаткування у разі неповернення платником податку інвестицій, внесених до статутного фонду, при проведенні процедури припинення акціонерного товариства; при визначенні розміру витрат (не більше 4 відсотків від обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції) здійснених на користь нерезидента у вигляді роялті, за надані послуги з маркетингу, консалтингу, реклами - запропонована окрема норма для банків з показником 4 відсотки доходу від операційної діяльності, оскільки у звітності банків відсутній показник "реалізація продукції"; уточнений механізм визначення доходу і нарахування амортизації на основні засоби, отримані безоплатно або придбані чи виготовлені (споруджені) за рахунок бюджетних коштів чи кредитних ресурсів, запозичених урядом чи під гарантію уряду.

Документом внесено зміни й стосовно положень Кодексу, які стосуються оподаткування податком на додану вартість.

Зокрема, скасовано обмеження щодо добровільної реєстрації платником ПДВ, що дасть можливість реєструватися платником ПДВ будь-якій особі, яка здійснює господарську діяльність незалежно від обсягів постачання; спрощено процедуру реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку, у тому числі при добровільній зміні ставки єдиного податку з 5% на 3%, та уніфікувати строки такої реєстрації і подання заяви; скорочено строк реєстрації платників ПДВ у органах ДПС з 10 до 5 робочих днів, а також строк реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі, що надасть можливість своєчасно перевірити наявність права на декларування податкового кредиту; розширено перелік с/г підприємств, які можуть отримувати компенсацію за придбане в них молоко та м'ясо, удосконалено порядок обчислення податку на додану вартість у туристичній галузі; спрощено перерахунок податкового кредиту по необоротних активах, які використовуються одночасно в оподатковуваних і звільнених від оподаткування операціях; визначено особливі правила, за якими платник може включити до податкового кредиту суми ПДВ, за якими раніше такий платник не мав права на податковий кредит; звільнено від оподаткування операції з передачі рухомого складу пасажирського транспорту загального користуванні.

Комплекс змін внесено й до норм щодо податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, усунено законодавчі колізії при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб бездомних осіб, а також дипломатичних працівників при компенсації їм витрат у відрядженні; не включено до бази оподаткування доходи у вигляді індексації пенсії; виплат з державного бюджету, що здійснюються за рішенням Європейського суду з прав людини; від здавання брухту чорних металів; спрощено порядок прийняття рішень професійними спілками щодо здійснення на користь їх членів виплат чи відшкодувань у неоподатковуваному розмірі; встановлено, що податкові агенти не утримують у джерела виплати податок з доходів, що виплачуються підприємцям; спрощено порядок проведення річних перерахунків податку на доходи фізичних осіб.