У Донецькій області кількість офіційних мільйонерів зросла на 54%

У Донецькій області число громадян, які задекларували доходи, отримані в 2011 році, понад 1 млн грн зросло на 54% - до 249 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби Донецької області.

У повідомленні уточнили, що кількість декларацій, в яких у 2012 році був задекларований дохід понад 1 млн грн, становила 249, що на 87 більше, ніж було минулого року. Так, у Маріуполі громадянин минулого року отримав інвестиційний дохід із-за кордону в розмірі 1 млн 135,6 тис. грн, надав декларацію про його отримання й сплатив 193 тис. грн податку. В Донецькій області станом на 10 травня фактично надійшло податку на доходи фізичних осіб 91,5 млн грн. Кількість поданих декларацій у податкові органи області становила 76,7 тис., що на 27 тис. більше, ніж минулого року. Без урахування держслужбовців подано 43 тис. декларацій, зокрема з тих, які обов'язково повинні їх надати - 36,1 тис. громадян і 6,9 тис. із метою отримання податкової знижки. Держслужбовцями подано 33,7 тис. декларацій.