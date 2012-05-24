Кількість документів дозвільного характеру скоротили

Верховна Рада України скоротила кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про внесення зміни до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» проголосували 246 народних депутатів із 420, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено виключити з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності дозвіл на висновок договорів оренди нерухомого майна, яке належить до власності Автономної Республіки Крим або перебуває в державній чи комунальній власності, узгодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, які перебувають у власності держави, окрім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам.