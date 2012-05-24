У ІІ півріччі збільшаться ризики, пов'язані з показниками платіжного балансу, - експерти

У другому півріччі можуть збільшитися ризики, пов'язані з показниками платіжного балансу, йдеться у щоденному огляді ринків “ІНГ Банку”.

“До середини 2012 р. ми не чекаємо значного погіршення цього показника, а в другому півріччі прогнозуємо зростання ризиків, які можуть призвести до помірної і поступової девальвації гривні у 4 кварталі 2012 р., - сказано в огляді. - ... Ми вважаємо, що в короткостроковій перспективі показник платіжного балансу залишиться профіцитним або близьким до нуля”.

На думку експертів, основними чинниками поглиблення дефіциту поточного рахунку в квітні п.р. до 0,62 млрд дол. щодо березневого рівня у 0,3 млрд дол. виступили брак зростання попиту на сталь на світовому ринку і зростання імпорту продукції машинобудування (враховуючи збільшення внутрішнього попиту в рамках підготовки до Євро-2012).

Профіцит платіжного балансу в квітні в основному був досягнутий за рахунок поліпшення стану рахунку фінансових операцій (1,1 млрд дол. відносно 0,7 млрд дол.). Найбільш значним чинником поліпшення стану рахунку фінансових операцій у квітні виступає ослаблення девальваційних очікувань і відповідне зниження попиту на готівкову валюту.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні 2012 року (за попередніми даними) становив 61 млн. дол. у порівнянні з профіцитом 2,147 млрд дол. за відповідний період 2011 року.

Профіцит платіжного балансу в квітні п.р. становив 508 млн. дол. Це на 133 млн. дол. більше, ніж за березень 2012 року, але в 2 рази менше, ніж за квітень 2011 року.

Дефіцит поточного рахунку за перші чотири місяці п.р. збільшився на 4% - до 1,830 млрд дол., а в квітні становив 621 млн. дол. (у порівнянні з 313 млн. дол. у березні).

За січень-квітень п.р. профіцит фінансового рахунку скоротився у 2,2 раза - до 1,769 млрд дол., а в квітні збільшився до 1,1 млрд дол. (у порівнянні з 688 млн. дол. у березні).