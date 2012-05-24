Сьогодні на міжбанку котирування гривні продовжили зниження

У четвер, 24 травня 2012 р., на українському міжбанківському валютному ринку котирування на американську валюту продовжували рости.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0650/8,0740, до 12:00 ціни зросли до 8,0875/8,0930. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0900/8,0945.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що більшість угод укладались у діапазоні 8,07-8,09 грн/долл.

“Сьогодні торги відбувалися за звичайних обставин. Не було значних покупок чи продажу. Великої напруги не спостерігалося”, - сказав банкір.

На його думку, у зв'язку з ситуацією, що склалася, продавці валюти притримують її, розраховуючи на подорожчання долара, а покупці вважають ціну завищеною і відкладають купівлю.

Експерт вважає, що це має “більш-менш тимчасовий характер”. Він не виключає, що у разі своєчасного виходу Нацбанку на ринок з продажем валюти наступного тижня курс гривні може зміцнитися до 8,05 грн/долл. Вчора НБУ оголосив про свій вихід перед закриттям ринку, і не всі банки встигли подати заявку на купівлю валюти.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанківському валютному ринку вже декілька днів спостерігається зниження котирувань гривні стосовно долара США.

Вчора, 23 травня, Національний банк України, після тривалої перерви у декілька місяців, вийшов на ринок з продажем долара по 8,02 грн/долл.