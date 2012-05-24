Мінфін збільшив виручку від продажу ОВДП до 131,8 млн. гривень

Міністерство фінансів України на аукціонах у четвер, 24 травня, продало п'ятирічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 131,776 мільйона гривень, повідомляється на сайті міністерства.

Средньозважена прибутковість держпаперів з погашенням 5 квітня 2017 року становила 13,95% при номінальному рівні прибутковості 14,30%. На купівлю цих ОВДП Мінфін одержав лише одну заявку.

Також одну незадоволену заявку Мінфін одержав за виставленими на продаж річними облігаціями.

Інші запропоновані до розміщення ОВДП, термінами звернення три і сім років, не одержали жодної заявки.

На попередніх аукціонах 22 травня Мінфін продав валютні дворічні ОВДП на 3,601 млн. доларів з дохідністю 9,3%.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.

Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні збільшився на 2% - до 174,28 млрд грн.