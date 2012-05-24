Нацбанк знову підтримав гривню продажем валюти на міжбанку

Національний банк України (НБУ) сьогодні, 24 травня, другий день поспіль на закритті торгів вийшов на ринок з продажем валюти по 8,02 грн/дол. і купівлею по 7,9925 грн/дол. Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку з іноземним капіталом.

Банкіри висловлюють сумніви в ефективності таких пізніх виходів Нацбанку з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні. Банки повинні подати заявки на купівлю валюти у регулятора до 14.00, і досі, вже другий день поспіль, залишаються невідомими наміри НБУ про участь або неучасть у торгах.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку котирування на американську валюту продовжували зростати. Торги доларом США відкрилися ставками 8,0650/8,0740, до 12:00 ціни зросли до 8,0875/8,0930. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0900/8,0945.