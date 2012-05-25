Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися в діапазоні 8,0850-8,0950 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися в діапазоні 8,0850/8,0950 грн/дол. (учора на закритті торгів котирування склали 8,0900/8,0945 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2548/52, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,1530/10,1670. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2562/64 (четвер, 24 травня, – 1,2579/81).

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