Позитивний фінрезультат підприємств України в І кварталі склав 8,5 млрд грн

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичної діяльності до оподаткування в січні-березні 2012 року становив 8,5 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-березні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 6,4% - до 49,49 млрд грн. Зі збитком січень-березень 2012 рік завершили 44,6% підприємств країни проти 46,9% у січні-березні 2011 року. Сума збитків підприємств у I кварталі 2012 року проти січня-березня 2011 року зросла на 21,1% - до 40,99 млрд грн.

За даними Держстату, січень-березень 2012 року завершили із збитком 49,1% (у I кварталі 2011 року - 49%) промислових підприємств України. Негативний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-березень 2012 року становив 1,42 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році.