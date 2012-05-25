На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0700/8,0770 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0850/8,0950, на 12:00 ціни впали - 8,0730/8,0775. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0700/8,0770 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2548/52, на 12:00 ціни знизилися - 0,2537/41. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2537/41. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 31,9225 (+0,3374).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2520/1,2600. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1530/10,1670, на 12:00 ціни склали 10,1570/10,1665. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору - 10,1430/10,1555.

Ділер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що більшість угод укладалися в діапазоні 8,07-8,08 грн/дол. НБУ на ринок поки що не виходив.

«Ситуація в принципі досить стабільна», - сказав банкір.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 23 і 24 травня, після тривалої перерви (представники регулятора заявляли, що НБУ останній раз продавав валюту на міжбанку в лютому ц.р. - УНІАН), виходив на міжбанк з пропозицією продажу.