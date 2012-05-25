Арбузов пояснює коливання курсу гривні ситуацією в Греції

Коливання курсу гривні щодо іноземних валют на міжбанківському валютному ринку України пов'язані в основному з ситуацією в Греції, говориться в коментарі голови Національного банку України Сергія Арбузова, розміщеному на сайті Нацбанку.

«Ми сьогодні маємо коливання курсу на міжбанківському валютному ринку. Чинник, який грає в даному випадку роль, - це ситуація в Греції. І не завжди залежить від НБУ те, як котирується гривня до долара, вплив мають і світові ринки», - сказав С.Арбузов.

В цілому сьогодні він не бачить підстави для втручання Нацбанку в ситуацію з коливаннями курсів на міжбанку.

«Ринок живий, він рухається, він реагує на події в тій самій Греції, і ми не бачимо причин втручатися в цей процес. Якщо потрібно буде, ми відрегулюємо ситуацію, для того щоб речі, що відбуваються, не вплинули на обсяг резервів і ситуацію з курсом», - сказав С.Арбузов.

Також він відзначив, що в Нацбанку чекають припливу валюти в країну в період проведення Євро-2012, що дозволить НБУ наростити золотовалютні резерви.

«Ми чекаємо, що до нас приїдуть гості, вони привезуть з собою валюту, ми її купуватимемо і нарощуватимемо золотовалютні резерви», - сказав голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, останні два тижні спостерігається поступове послаблення курсу гривні до долару США.

Національний банк України 23 і 24 травня, після тривалої перерви, виходив на міжбанк з пропозицією продажу.

Представники регулятора заявляли, що НБУ востаннє продавав валюту на міжбанку в лютому.

Сьогодні, 25 травня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0850/8,0950, до 12:00 ціни впали до 8,0730/8,0775. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0700/8,0770 грн/дол.