Держборг України в квітні зріс до 60,9 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 30 квітня 2012 року становив 486 млрд 561 млн. 670,86 тис. грн, або 60 млрд 897 млн. 091,41 тис. дол., що на 0,6% більше показника на кінець березня 2012 року, і на 2,8% більше показника на кінець 2011 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 квітня 2012 р. становив 296,03 млрд грн (60,8% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,05 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 190,53 млрд грн (39,2%), або 23,85 млрд дол.

Державний борг України на кінець квітня 2012 р. становив 374,48 млрд грн (77%), або 46,87 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 196 млрд грн (40,2%), або 24,53 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 178,47 млрд грн (36,7%), або 22,34 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 112,09 млрд грн (23%), або 14,03 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 100,03 млрд грн (20,6%), або 12,52 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,4%), або 1,5 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, в березні 2012 сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 3,26 млрд грн, в основному за рахунок поточних запозичень на внутрішньому ринку цінних паперів.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.