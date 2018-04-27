Середньостроковий бюджетний прогноз – оптимізм, "замішаний" на передвиборних деклараціях

В Україні нарешті запрацювало на практиці середньострокове бюджетне прогнозування, впровадження якого уряд називає одним із ключових досягнень бюджетної реформи. Проте затверджений Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 рр. свідчить про те, що або Кабмін ставиться до необхідності розробляти бюджетні прогнози суто формально, або він просто не бачить перспектив економічної ситуації далі, ніж до виборів. Нагадаємо, що одним із нововведень Бюджетного кодексу 2011 р. є впровадження в Україні середньострокового бюджетного прогнозування. У цивілізованих економічно розвинених країнах під цим розуміють, що уряд на основі ретельного наукового аналізу представляє громадськості та інвесторам ті перспективи розвитку системи державних фінансів, які чекають країну найближчими роками.

Український варіант середньострокового бюджетного прогнозування має свої особливості. Представлений Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 рр. складається з двох частин: перша стосується безпосередньо прогнозів, друга – більше схожа на передвиборну програму, в якій уряд декларує те, що він хоче зробити у контексті реформування бюджетної системи.

Перше, що впадає у вічі, – це надмірний оптимізм розробників прогнозу щодо зростання бюджетних доходів. Зокрема, очікується, що доходи державного бюджету в 2013 р. зростуть до 384,7 млрд грн, що номінально на 18 млрд грн більше, ніж передбачено на цей рік бюджетом. Проте без урахування змін доходів, пов'язаних із фінансуванням соціальних ініціатив (на які гроші навряд чи знайдуться), зростання мало б становити близько 50 млрд грн. На тлі наближення динаміки зростання ВВП до нуля, а також дуже низької інфляції такий прогноз виглядає малореалістичним. На 2014 р. уряд чекає збільшення доходів ще на 12 млрд грн (до 396,9 млрд грн). Проте, зважаючи на зниження ставок податку на прибуток і ПДВ до 16% і 17% відповідно, такий прогноз також видається занадто оптимістичним.

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Головним джерелом доходів у 2013 р. будуть податкові надходження, при цьому прогнозується істотне збільшення надходжень від ПДВ – на 30,2 млрд (до 175 млрд грн); від акцизного збору – на 16,9 млрд. А ось зростання надходження податку на доходи фізичних осіб не таке динамічне, у 2013 році – лише на 1,6 млрд більше, ніж у 2012 році (у 2014 р. надходження зростуть ще на 1,4 млрд грн). Слід розуміти, що на думку Кабміну доходи населення будуть рости приблизно такими ж темпами?!

Що стосується податку на прибуток підприємств, попри те, що у 2013 р. очікується чергове зниження ставки податку до 19%, надходження від нього зростуть на 7 млрд грн, а в 2014 р. (при зниженні ставки до 16%) надходження до державного бюджету зростуть ще на 4,7 млрд грн (до 64,7 млрд грн.). Це свідчить, що Кабмін або чекає прискорення процесів модернізації економіки, яке зумовить підвищення фінансових результатів підприємств, або сподівається на істотний приплив іноземних інвестицій. Який з цих двох сценаріїв є реальним – важко сказати.

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Передбачається, що головними джерелами підвищення податкових надходжень до держбюджету будуть: детінізація економіки шляхом легалізації виплат заробітної плати і скорочення неформального працевлаштування; легалізація товарообігу через кордон України, боротьба з незаконним ввезенням етилового спирту і виробництвом незадекларованих підакцизних товарів; запровадження обмежень від звільнення від сплати ПДВ (платниками якого є кінцеві споживачі) тощо.

На тлі оптимістичних очікувань щодо доходів уряд чітко задекларував наміри стримувати витрати, що є доволі позитивним рішенням. Зокрема, у порівнянні з витратами попереднього року, у 2013 р. витрати держбюджету зростуть на 3,8% (14,8 млрд грн), у 2014 р. – на 5,4% (на 22 млрд грн). Значно підвищаться витрати на соціальний захист і забезпечення (у 2013 р. на 22% вище за показник поточного року). Позитивним моментом є те, що у довгостроковій перспективі ці витрати поступово знижуватимуться за рахунок скорочення дотацій Пенсійному фонду України.

Завдяки такому стримуванню витрат у 2013-2014 рр. прогнозується доволі низький дефіцит державного бюджету (у 2013 р. – 0,8% ВВП, у 2014 р. – 1%). Профінансовано дефіцит буде за рахунок підвищення обсягу державного боргу, а також приватизації державного майна. Зокрема, у 2013 р. Кабмін має намір узяти в борг ще 82 млрд грн, а в 2014 р. – 94,3 млрд грн, що, варто відзначити, менше за обсяг запозичень поточного року (98,5 млрд грн). Частина цих грошей буде використана на реалізацію різних проектів із поліпшення муніципальної інфраструктури, соціального захисту населення, модернізації транспортної сфери та енергетичного сектора й інших сфер.

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Рівень державного боргу постараються втримати на позначці не більше ніж 25% ВВП (без урахування гарантованого державою боргу). Загалом чинний уряд залишився вірним своїй борговій політиці, спрямованій переважно на внутрішні позики.

Погашення та обслуговування державного боргу в період 2013-2014 рр. досягнуть максимальних показників і становитимуть у 2013 р. – 78,7 млрд і 33,5 млрд грн. відповідно, а в 2014 р. – 91 млрд і 36,7 млрд грн. До речі, у поточному році ці показники становлять 65,1 млрд і 29,58 млрд грн.

Що стосується приватизації, то загальні надходження за 2013-2014 рр. прогнозуються на рівні 20,9 млрд грн (з яких 10,9 млрд – у 2013 р.). Щоправда, які ж саме об'єкти державного майна планують продати на таку суму, залишається загадкою. Тим паче, зважаючи на плани завершити "велику" приватизацію вже протягом найближчого року.

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Єдина інформація, яка стосується процесу приватизації у Прогнозі держбюджету на 2013-2014 рр., – це приватизація державних вугледобувних підприємств, які є хронічно збитковими.

Загалом, брак аргументованої позиції уряду щодо того, де (і головне – як) він збирається брати додаткові фінансові ресурси, робить прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 рр. формальним документом. Крім того, впевненість Кабміну, що економіка України демонструватиме високі темпи зростання, незважаючи на реальні ризики її охолодження, які актуалізувалися в поточному році, свідчить, що ніхто в уряді не робив серйозного аналізу щодо економічних перспектив країни. У такому форматі цей документ можна демонструвати на виборах, проте інвестори навряд чи сприйматимуть його серйозно.

Вероніка Здоренко (для УНІАН)

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