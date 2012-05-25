Апеляційний госпсуд підтвердив законність повернення "ЗАлКу" державі

Київський апеляційний господарський суд підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури України про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% держпакета акцій ВАТ "ЗАлК", укладених між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр), і повернення зазначеного пакета акцій державі в особі Фонду, повідомили УНІАН у Генпрокуратурі.

Як зазначається в повідомленні прокуратури, постановою апеляційного суду від 23 травня 2012 р. відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ВАТ "ЗАлК" і залишено в силі рішення господарського суду м. Києва від 22 березня 2012 р., яким задоволено позов Генеральної прокуратури України.

Крім того, апеляційним судом за клопотанням Генпрокуратури вжито заходів до забезпечення позову.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва за позовом Генеральної прокуратури України 22 березня ц.р. ухвалив рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% пакета акцій ВАТ «ЗАлК», укладених між ФДМУ і ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» і між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр).

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій "ЗАлК" російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед «Укрексімбанком» на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить в десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. "ЗАлК" перейшов під контроль об'єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.