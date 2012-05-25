Нацбанк відзначає поліпшення інфляційних і курсових очікувань бізнесу

Інфляційні очікування та очікування бізнесу щодо стабільності курсу національної валюти покращилися.

Про це йдеться у підготовленому Національним банком України черговому щоквартальному опитуванні керівників підприємств про оцінку поточної і майбутньої ділової активності, інфляційних і курсових очікувань, змін економічній ситуації в Україні, проведеному в лютому 2012 року.

Повідомляється, що, згідно з результатами опитування, респонденти чекають збереження поточних обсягів виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців.

НБУ відзначає, що інфляційні очікування респондентів істотно знизилися, наблизившись до мінімального рівня за час проведення опитувань. Зростання споживчих цін, на думку респондентів, переважно обумовлюється зростанням витрат на виробництво, зокрема високими цінами на енергоносії.

Крім того, за даними Нацбанку, значно посилилися очікування респондентів стосовно стабільності курсу гривні щодо долара США у наступні 12 місяців: збільшилася частка респондентів, які чекають незмінності курсу гривні до долара США.

Також повідомляється, що більшість респондентів оцінили поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств позитивно, а частка респондентів, які вважають стан своїх підприємств «хорошим», збільшилася. За оцінками респондентів, рівень залишків готової продукції знизився, водночас інтенсивність використання виробничих потужностей загалом в економіці майже не змінилася.

Як повідомляє НБУ, згідно з результатами опитування, індекс ділових очікувань підприємств у I кварталі 2012 року залишився на рівні минулого кварталу і становив 119,3%. Покращилися прогнози респондентів щодо фінансово-економічного стану підприємств і збільшення обсягів реалізації у наступні 12 місяців. Відбулося сезонне підвищення очікувань респондентів на наступні три місяці за всіма основними параметрами економічної активності.

Переважна більшість респондентів чекають зростання цін на товари та послуги, які купує підприємство, і на продукцію власного виробництва. Проте стабільність цін чекає більше респондентів у порівнянні з минулим кварталом, що, на думку НБУ, свідчить про зниження цінового тиску в економіці і, відповідно, зниження інфляційних очікувань. Відповіді респондентів свідчать, що зростання виробничих витрат також відбуватиметься меншими темпами. «Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками змін початкових цін підприємств є зростання цін на енергоносії та сировину і матеріали. Водночас вплив обмінного курсу і рівня відсоткової ставки за кредитами залишається незначним», - кажуть у Нацбанку.

За очікуваннями респондентів у наступні три місяці потреба у позикових коштах зростатиме. Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, дещо зменшилася. Серед них найбільшою залишилася частка тих, хто планує брати банківські кредити у гривнях.

«Основними чинниками поліпшення ділових очікувань респондентів є зниження інфляції, стабільність на валютному ринку і велика передбачуваність на фінансовому ринку. Ризики для подальшого економічного розвитку експорто-орієнтованих підприємств більшою мірою пов`язані з нестабільною зовнішньою кон`юнктурою, борговими проблемами країн єврозони - основних торгових партнерів і високими цінами на газ», - відзначив директор Генерального економічного департаменту НБУ Ігор Шумило.

В опитуванні, проведеному НБУ, взяли участь 1 249 підприємств зі всіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.