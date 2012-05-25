Прем'єр пропонує активізувати співпрацю з МВФ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пропонує активізувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом з нагоди 20-річчя роботи України з МВФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з керівником місії європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом.

«Цього року виповнюється 20 років нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Потрібно якось відзначити цю подію. Наприклад, активізацією нашої співпраці», - сказав М.Азаров.

Він привітав К.Джарвіса з призначенням главою місії в Україні.

«Хочу привітати вас з призначенням керівником місії по нашій країні. За 20 років нашої співпраці я можу сказати лише добрі слова про тих керівників місій МВФ, з якими я працював. І я сподіваюся, що і з вами у нас складуться добрі стосунки», - заявив прем'єр.

Під час зустрічі сторони відзначили конструктивну роботу МВФ з Україною і обговорили поточні проблеми двосторонньої співпраці.

Окремо сторони зупинилися на нестабільній ситуації на зовнішніх ринках та її можливому впливі на економіку України, а також обговорили шляхи мінімізації ризиків, що виникають.

Прем'єр охарактеризував нового керівника місії як досвідченого професіонала, який швидко і точно вникає в суть проблем.

К.Джарвіс, у свою чергу, відзначив, що Україні вдалося значно просунутися в проведенні структурних реформ, «оздоровленні» фінансового сектора і поверненні довіри до банківського сектора.

«У мене створилося враження, що в уряду є рішучість і чітке бачення: в якому напрямі проводити реформи. І я вірю, що ви і ваші міністри, голова Нацбанку, серйозно налаштовані на проведення реформ», - сказав К.Джарвіс.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 р. керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні призначено К.Джарвіса замість Таноса Арванітіса.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Порошенко сподівається на відновлення співробітництва України з МВФ