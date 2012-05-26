Держмитслужба України укладе договір з Єврослужбою для боротьби з контрабандою сигарет

Держмитслужба України планує укласти договір з Європейською службою по боротьбі із шахрайством щодо запобігання контрабанді сигарет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМУ, посилаючись на результати зустрічі в Києві голови Держмитслужби Ігоря Калєтніка та Єврокомісара з питань оподаткування та митного союзу Альгірдаса Шемети.

Як зазначили у прес-службі, під час переговорів І.Калєтнік назвав важливим напрямком взаємодію в напрямку протидії незаконному переміщенню сигарет через спільну ділянку кордону. За його словами, за 2011 рік тут було виявлено понад 3 тисячі фактів затримання сигарет, вилучено 37,5 млн шт. сигарет на суму 1,2 млн євро.

І.Калєтнік зауважив, що відповідні домовленості буде прийнято після здійснення внутрішньодержавних процедур.

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