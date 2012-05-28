Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і падінням котирувань – 8,0730/8,0780 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2537/41, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,1825/10,1905. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2610/12 (п'ятниця - 1,2562/64).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.