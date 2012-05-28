«Аерофлот» відкриває регулярний авіарейс Харків – Москва

Авіакомпанія «Аерофлот» 1 червня відкриває регулярний авіарейс Харків – Москва (Шереметьєво).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник комерційного відділу Міжнародного аеропорту «Харків» Владислав Іллін.

За його словами, на маршруті використовуватиметься повітряне судно Aerobus 319,320, але можливо, в майбутньому на маршруті використовуватиметься літак Sukhoi Superjet 100.

В.Іллін підкреслив, що рейс Харків – Москва (Шереметьєво) виконуватиметься щодня. Вартість квитка в одну сторону від 250 дол. (близько 1700 грн).

«Квитки досить дешеві. Якщо порівняти із залізничними перевезеннями, то на фірмовий поїзд Харків-Москва квиток коштує понад 1000 грн в один бік. Враховуючи те, що подорож в одну сторону займатиме менше 2 годин, на борту годують, нові літаки, дуже високий рівень сервісу національного перевізника Росії, думаю, що пасажири користуватимуться саме авіатранспортом», - сказав В.Іллін.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» – один із ключових об'єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються наразі в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Старт масштабному проекту було дано 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник – відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Олександра Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі) – 191,3 млн дол.