Діалог про кредит продовжиться, якщо подорожчає газ для населення — голова Місії МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повернеться до питання відновлення кредитування України у рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації Фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова місії МВФ в Україні Кріс Джарвіс на прес-конференції у понеділок у Києві.

Він відзначив, що крім ситуації з тарифами на газ для населення на сьогодні є питання щодо здатності України утримати плановий розмір дефіциту держбюджету, а також низка питань щодо подальшої стратегії розвитку фінансового сектору України

«Є ще нез’ясовані питання, які стосуються виконання програми співпраці України і МВФ, зокрема, які заходи треба вжити для виконання планового показника дефіциту держбюджету, також є питання, які стосуються енергетичної політики і особливо цін на газ, також є питання у банківському секторі, я маю на увазі загальну стратегію розвитку фінансового сектору, - відзначив К.Джарвіс. - Як тільки уряд буде готовий вжити заходів на даних напрямах, місія МВФ буде готова продовжувати дискусії в частині, яка стосуються програми співпраці».

Як повідомляв УНІАН, Місія МВФ працювала в Україні з 21 по 28 травня з метою проведення обговорення питань у рамках Консультацій за Статтею IV у 2012 році.

Представники Місії провели зустрічі з прем'єр-міністром України, головою НБУ, міністром фінансів, міністром палива і енергетики, міністром економічного розвитку і торгівлі, іншими високопосадовцями і представниками бізнесу.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, у рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.

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