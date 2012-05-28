Україна та ЄС домовилися про початок роботи з імплементації Стратегії митного співробітництва

Україна та ЄС домовилися розпочати ефективну роботу з імплементації Стратегії митного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, про це йшлося під час зустрічі в Києві голови Держмитслужби Ігоря Калєтніка та Єврокомісара з питань оподаткування та митного союзу Альгірдаса Шемети.

І.Калєтнік зазначив, що ця зустріч є надзвичайно важливою, оскільки Україна і Європейський Союз наразі ведуть плідний і змістовний діалог, і цілий ряд ключових напрямків співробітництва ЄС з Україною міститься у Рамковій стратегії митного співробітництва між Україною і Євросоюзом. Сторони домовилися розпочати ефективну роботу з імплементації Стратегії. Зокрема, шляхом активізації роботи експертів.

Стратегія передбачає співпрацю в сфері обміну інформацією, управління ризиками, а також боротьби з митними порушеннями та контрабандою.

«Важливим напрямком є взаємодія в напрямку протидії незаконному переміщенню сигарет через спільну ділянку кордону, - підкреслив голова Держмитслужби. - Адже за 2011 рік тут було виявлено понад 3 тисячі фактів затримання сигарет, вилучено 37,5 млн штук сигарет на суму 1,2 млн євро. В Європі ця сума може зрости у 5-10 разів».

Планується, що після здійснення внутрішньодержавних процедур Митна служба України та ОЛАФ (Європейська служба з питань боротьби з шахрайством) підпишуть Домовленість про співробітництво у сфері протидії незаконному переміщенню цигарок.

І.Калєтнік також підкреслив, що сьогодні митна служба України реформується відповідно до міжнародних, в першу чергу європейських, норм і стандартів.

«Ключовою складовою для модернізації митної системи та налагодження взаємодії з бізнесом є прийняття нової редакції Митного кодексу України. Митна служба націлена на новий формат відносин з підприємцями та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні», - сказав він.

Сторони підтвердили свою готовність і відкритість до всебічного співробітництва як на багатосторонньому, так і двосторонньому рівнях.