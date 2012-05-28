Місія МВФ завершила роботу в Україні

Група експертів Міжнародного валютного фонду, що перебувала з візитом в Україні з 21 по 28 травня 2012 року з метою обговорення питань у рамках Консультацій за Статтею IV у 2012 році, завершила роботу. Про це говориться у повідомлені МВФ.

Експерти місії провели зустрічі з прем'єр-міністром України, головою Національного банку України, міністром фінансів, міністром палива та енергетики, міністром економічного розвитку і торгівлі, іншими високопосадовцями, а також з представниками приватного сектору і громадянського суспільства. По завершенні візиту голова місії МВФ Кріс Джарвіс оприлюднив наступну заяву:

«Уряд і Національний банк України досягли прогресу, доклавши зусиль із забезпечення підтримки економічної стабільності. Вітаємо проведення урядом Пенсійної реформи і ухвалення нового Митного кодексу. Позитивом для суспільства можна назвати низький рівень інфляції, який підтримується монетарною політикою НБУ. Було забезпечено поступ у царині дерегуляції та спрощення законів з оподаткування.

Для забезпечення сталого економічного росту і зниження фінансових ризиків Україна потребує вирішення низки важливих питань і має протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім викликам.

За очікуваннями, цього року показники росту уповільняться через слабкіший попит на продукцію українського експорту. За нашими прогнозами, показник річного росту становитиме 3%. Річна інфляція прогнозується на рівні близько 7%. Ми очікуємо, що дефіцит поточного рахунку збільшиться до 6,5% від ВВП за умови незмінної економічної політики, відтак, якщо активізувати політику, дефіцит міг би бути нижчим.

Україна потребує суттєвого зовнішнього фінансування, що робить країну вразливою до змін у настроях інвесторів. Для забезпечення підтримки інвесторів Україна повинна неухильно проводити політику, спрямовану на забезпечення економічної стабільності, і здійснювати проголошені реформи у ключових секторах.

Головним завданням для уряду є посилення податково-бюджетної політики. Змінами до бюджету передбачені збільшення видатків на зарплати і пенсії, а з метою їх фінансування заплановане збільшення бюджетних надходжень. Для виконання запланованого урядом показника дефіциту бюджету у 1,8% ВВП необхідно здійснення нових заходів. Такі заходи можуть передбачати збільшення ставок оподаткування для високодохідних категорій платників податків і скасування податкових пільг, або скорочення видатків.

Уряд сформулював амбітну мету досягти енергетичної незалежності. Збільшення тарифів на газ і опалення для населення є важливою складовою для досягнення цієї мети. Рекомендуємо одразу здійснити суттєве підвищення тарифів, і проводити регулярні підвищення у майбутньому в рамках розписаного у часі плану зі скасування субсидій. Також рекомендуємо виділити більше коштів в контексті надання грошової підтримки найбіднішим верствам населення для відшкодування їх зростаючих платежів. Підняття цін сприятиме зниженню дефіциту Нафтогазу, зменшенню імпорту і вивільнить ресурси для інвестування у національне виробництво та забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Монетарна політика має продовжувати бути націленою на підтримку цінової стабільності. Чинна монетарна позиція є слушною в умовах високих зовнішніх ризиків. Ми продовжуємо вважати, що більша гнучкість обмінного курсу допоможе Україні краще адаптуватися до зміни економічних умов і слугуватиме кращим буфером проти зовнішніх шоків.

Необхідно і надалі посилювати фінансовий сектор задля поновлення кредитування і підтримки економічного росту. Хоч банківська система і має достатньо капіталу, необхідно продовжувати проведення тих реформ, які посилять баланси банків, у тому числі і шляхом заходів зі зменшення великих обсягів непрацюючих позик.

Рекомендуємо, щоб проведення амбітних реформ було спрямовано на підвищення життєвого рівня українського народу і допомогло реалізувати Україні її значний економічний потенціал. Для цього необхідно побудувати більш потужні громадські інститути і забезпечити кращий і більш передбачуваний бізнес-клімат, необхідні для підтримки приватної ініціативи, інвестицій і забезпечення зростання».

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.