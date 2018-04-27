Євро-2012: валютний ринок "зіграє внічию"

До відкриття Євро-2012 залишилися лічені дні, і розмови про очікуваний наплив організованих і неорганізованих туристів з-за кордону постійно наростають. Очікування "гостей" різняться в рази - від 400 тис. до 1,2 млн. чоловік. Не менші відмінності у прогнозах про те, як "зіграє" футбольний чемпіонат на валютному ринку України.

Втім, навряд чи можна розглядати кожного іноземця, що прибуває на Євро, як "гаманець з валютою", яку він жадає залишити у касах і гаманцях сторони, що його приймає. Мабуть, скільки б не приїхало гостей, наразі зрозуміло одне – значного припливу валюти в Україні у зв'язку з Євро-2012 не відбудеться. Велику частину вболівальників Євро-2012 становитимуть самі українці і ще, мабуть, росіяни. Чекати, що громадяни РФ завалять Україну валютою, не доводиться. Якщо вони й приїжджатимуть, то від сили на один день, і зрозуміло, що за цей короткий проміжок часу як слід витратитися вони просто не встигнуть. Тому коли називають цифру припливу валюти 1 млрд долл, то її слід сприймати більш ніж стримано, а ще краще - поділити наполовину. До речі, для України мільярд доларів - цифра вже не дуже вражаюча, а тим паче - півмільярда. Скажімо, минулого тижня за один день на міжбанківському ринку продавали валюти більш ніж на 1 млрд дол.

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Тому як легке лукавство можна розглядати розмови про те, що в результаті припливу валюти на Євро-2012 гривня може зміцнитися до долара до 7 грн. Нічого істотного не відбудеться, радше навпаки. Все буде традиційно. В обмінниках, насамперед міст, де пройдуть матчі (Донецьк, Київ, Львів, Харків), скуповування валюти занизять до межі, тоді як продаж триматимуть на високому рівні. Ця "гра" зможе принести дохід валютобмінникам, але - тільки їм.

Скоріш за все, створити нервозність навколо курсу долар/гривня можуть останні події на міжбанківському валютному ринку. Зростання курсу долара минулого тижня на міжбанківському валютному ринку було більш ніж несподіваним. Спочатку здавалося, що це дуже тимчасове явище, зумовлене відтоком валюти у зв'язку з погашенням ОВДП нерезидентам. Але ситуація явно почала виходити з-під контролю, коли валюту почали скуповувати мільярдами. Тут ситуацію вже явно не можна було списати на нерезидентів. Нерезидентам погасили ОВДП всього на 933 млн. грн, і цих грошей явно було недостатньо для того, щоб чинити такий тиск на ринок.

Роль відіграли інші чинники. Ще позаминулого тижня (14-20 травня) залишки на коррахунках банків були на рівні більш ніж 22 млрд грн, а зараз вони становлять лише 16 млрд грн. Активно скуповувати валюту на міжбанку почали перш за все юридичні особи.

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І якби НБУ не вийшов з інтервенцією на ринок і не підтримав гривню, то курс міг би бути вже близько 8,2 грн. У цій ситуації НБУ спрацював чітко й ажітоаж погасив. Але залишається відкритим питання - чи надовго? Ця ситуація показала, що без допомоги НБУ забезпечити стабільність курсу нереально, і тут не можуть вплинути ніякі Євро-2012. Навпаки, "помилкові сподівання" можуть внести ще більше плутанини, і населення, не розібравшись у ситуації, ще більше скуповуватиме валюту. А НБУ доведеться продавати валюту зі своїх золотовалютних резервів. І це при тому, що ці резерви невеликі. Ба більше, попереду осінь і зима, коли валюти ще більше бракуватиме.

У цій ситуації є два виходи: або продавати валюту із золотовалютних резервів, або "закручувати гайки" на валютному ринку. Не виключено, що після Євро-2012 буде посилено правила обміну готівкової валюти, щоб зменшити попит на неї, і змінено валютні нормативи банків, що має привести до зменшення тиску на міжбанківський ринок. Іншого виходу немає. Можна, звичайно, ще почати плавну девальвацію і до кінця року вийти на рівень 8,3-8,5 грн за долар. Але для цього потрібні дуже акуратні й планомірні інтервенції на валютному ринку, щоб ринок звик жити в умовах девальвації гривні.

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Що стосується євро, то курс євро/гривня вже давно "теліпається" біля позначки 10 грн. Це багато в чому пов'язане з курсом євро/долар, який зараз хоча й поволі, але знижується. Курс уже впав нижче за 1,26 дол., і тепер ведуться дискусії про те, коли ж він досягне рівня 1,2 дол. Втім, девальвація євро - це багато в чому політичне явище. Поки європейські політики будуть сваритися, курс євро знижуватиметься й далі. Хоча не виключено, що вирішення грецької проблеми може привести до різкого зростання курсу євро до 1,3 дол. Але немає гарантії, що після вирішення проблеми грецької не з'являться іспанські чи бельгійські проблеми. Стабільності на валютному ринку ЄС, скоріш за все, не буде ще досить довго. В умовах девальвації долара курс євро/гривня теж буде рости, навіть якщо курси падатимуть у ЄС. У зв'язку з цим не варто думати, що курс євро/гривня на рівні 11 грн - це далека перспектива. Не виключено, що цей курс "засвітиться" на наших обмінниках швидше, ніж можна було чекати й думати. Українська гривня, як і євро, поки що не може встояти перед доларом США.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру

(для УНІАН)