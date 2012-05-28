Наришкін очікує, що Україна ратифікує договір про ЗСТ СНД

Голова Державної думи РФ Сергій Наришкін очікує, що Україна ратифікує договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті у Воронежі 10-го засідання Міжпарламентської комісії України і Росії.

За його словами, товарооборот між Україною і Росією «стабільно зростає». Він додав, що за підсумками минулого року він перевищив 50 млрд дол.

«Упевнений, що це не межа», - підкреслив С.Наришкін.

Він вважає, що необхідно нарощувати товарооборот. «Кроки в цьому напрямку Росія вже зробила – ратифікувала договір про зону вільної торгівлі», – підкреслив голова Держдуми. При цьому додав: «Я знаю, що наші колеги теж зацікавлені в швидкому розгляді (цього документа) у Верховній Раді України».

С.Наришкін вважає, що «цього рішення чекає підприємницьке співтовариство наших країн».

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн - членів СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Проте в України з'явилися зауваження до Угоди про зону вільної торгівлі СНД, які полягають у нерівності умов щодо впровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

2 квітня Президент Росії підписав закон про ратифікацію договору про ЗВТ в рамках СНД.

Верховна Рада України досі не ратифікувала цю угоду.

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