Податківці 30 травня презентують центр сертифікації ключів електронного підпису

Державна податкова служба України (ДПСУ) 30 травня презентує центр сертифікації ключів електронного підпису, який надаватиме підприємцям безкоштовні електронні ключі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«Я всіх запрошую в середу (30 травня — УНІАН). Буде відкриття центру сертифікації ключів... Ми розгорнулися повністю по всіх регіонах, тому всі платники мають можливість отримати ключі», - зазначив він.

За словами О.Клименка, ДПСУ домовилася з низкою підприємств про безкоштовне використання їх програмного забезпечення для надання електронних ключів.